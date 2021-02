Lory Del Santo e Massimiliano Morra sono stati insieme? Rivelazione in diretta (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lory Del Santo e Massimiliano Morra sono stati insieme? La Rivelazione a Pomeriggio Cinque: “Ci siamo visti varie volte”. Lory Del Santo e Massimiliano Morra, c’è stato qualcosa tra loro? A Pomeriggio Cinque si spiega tutto: “L’ho invitato a cena…“. Nel salotto di Barbara d’Urso si è parlato molto della nuova relazione di Rosalinda Cannavò, Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Del? Laa Pomeriggio Cinque: “Ci siamo visti varie volte”.Del, c’è stato qualcosa tra loro? A Pomeriggio Cinque si spiega tutto: “L’ho invitato a cena…“. Nel salotto di Barbara d’Urso si è parlato molto della nuova relazione di Rosalinda Cannavò,

pomeriggio5 : RT @federicodenti_: Ma voi avete mai visto The Lady?! Adoro il fatto che chiunque abbia fatto i provini di The Lady di Lory Del Santo! ??#… - thecircushit : La faccia di BdU quando Lory del Santo paragonava Rosafinta e Szenga a Cechu e Ignazio #gfvip #exrosmello - federicodenti_ : Ma voi avete mai visto The Lady?! Adoro il fatto che chiunque abbia fatto i provini di The Lady di Lory Del Santo! ??#Pomeriggio5 - Michela51085978 : @alnomepensodopo Detto da lory del santo - freedanfool : Lory Del Santo dice di non vedere un amore bello come quello di Rosalinda e Zenga dai tempi di Cecilia e Ignazio..… -