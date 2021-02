Lorenzo Rossi, figlio di Vasco confessa: 'Ho maledetto il mio cognome' (Di martedì 23 febbraio 2021) Lorenzo Rossi , figlio di Vasco , ha confessato di aver maledetto il suo cognome. Uno dei tre figli di Vasco Rossi , si è raccontato in un'intervista a Leggo.it in cui ha ripercorso la propria infanzia e i momenti difficili della propria vita. 'Non sono mai stato arrabbiato con lui - ha dichiarato Lorenzo - . Avevo solo la volontà di conoscerlo, per ... Leggi su igossip (Di martedì 23 febbraio 2021)di, hato di averil suo. Uno dei tre figli di, si è raccontato in un'intervista a Leggo.it in cui ha ripercorso la propria infanzia e i momenti difficili della propria vita. 'Non sono mai stato arrabbiato con lui - ha dichiarato- . Avevo solo la volontà di conoscerlo, per ...

