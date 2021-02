(Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - Inscatta la' -conspeciali per scuola, spostamenti, smart working- per arginare la diffusione del coronavirus e frenare il contagio legato alle varianti covid. Un'ordinanza del governatore Attilio Fontana stabiliràe misure speciali per la provincia di Brescia e una serie di comuni: Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro e Gandosso, in provincia di Bergamo, e Soncino in provincia di Cremona. La, spiega la vicepresidente Letizia Moratti, "prevede oltre alle normali misure dellaanche la chiusura di scuole elementari, infanzia e nidi, il divieto di recarsi nelle ...

Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, zona arancione 'rinforzata' nella provincia di Brescia, in 7 comuni della Bergamasca e in… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - zazoomblog : Covid Lombardia Brescia e nei comuni del Bergamasco zona arancione rafforzata. La Regione: «Dobbiamo contenere i co… - lifestyleblogit : Lombardia, zona arancione rafforzata: dove, le regole - -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Il governatore dellaemanerà oggi una ordinanza per l'istituzione in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni della provincia di Bergamo una 'arancione rafforzata'. Lo ha annunciato il ...Lo ha detto Letizia Moratti che ha annunciato che oggi il presidente dellaAttilio ... Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino in provincia di Mantova - di unaarancione '...Oggi il presidente della Lombardia Fontana disporrà una zona arancione rafforzata per la provincia di Brescia e altri Comuni della Bergamasca.“Oggi il presidente Attilio Fontana emanerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la provincia di Brescia di una zona arancione ...