Lombardia, zona arancione Brescia: ecco l'ordinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) - zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Brescia e alcuni comuni in provincia di Bergamo e Cremona, con nuove misure e restrizioni. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha infatti firmato oggi un'ordinanza relativamente a 'Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19': in estrema sintesi in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una 'fascia arancione rafforzata' con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia. Nello specifico - si legge nell'ordinanza - per quanto riguarda "il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) -rafforzata per tutta la provincia die alcuni comuni in provincia di Bergamo e Cremona, con nuove misure e restrizioni. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha infatti firmato oggi un'relativamente a 'Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19': in estrema sintesi in tutta la provincia die in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una 'fasciarafforzata' con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia. Nello specifico - si legge nell'- per quanto riguarda "il ...

petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - Agenzia_Ansa : Zona arancione rafforzata nel Bresciano, chiuse le scuole. Bertolaso: 'Evidentemente ci troviamo di fronte alla ter… - pfmajorino : #Fontana sostiene le ragioni dell'apertura serale dei ristoranti e nelle stesse ore promuove una sorta di pseudo zo… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Brescia in zona arancione rafforzata, chiuse le scuole L'annuncio di Letizia Moratti: 'Oggi il presidente Fontana firmer… - Ultron65 : RT @Adnkronos: ++Lombardia, #zonaarancione #Brescia: ecco l'ordinanza++ -