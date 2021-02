Lombardia, zona arancione Brescia: ecco l’ordinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Brescia e alcuni comuni in provincia di Bergamo e Cremona, con nuove misure e restrizioni. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha infatti firmato oggi un’ordinanza relativamente a ‘Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’: in estrema sintesi in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una ‘fascia arancione rafforzata’ con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) –rafforzata per tutta la provincia die alcuni comuni in provincia di Bergamo e Cremona, con nuove misure e restrizioni. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha infatti firmato oggi un’ordinanza relativamente a ‘Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’: in estrema sintesi in tutta la provincia die in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una ‘fasciarafforzata’ con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

