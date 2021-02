Lo stato del giornalismo italiano sintetizzato dal post Facebook di Lorenzo Gresini

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Alcuni hanno chiesto scusa, altri hanno corretto i propri articoli come se nulla fosse (e come se l’utente-lettore fosse uno sprovveduto). Quanto accaduto nella tarda serata di ieri, con la notizia della morte di Faustobattuta in primis da alcune (molte, quasi tutte) le agenzie di stampa e da moltissimi siti di informazione è l’esatta fotografia dellodi salute del. L’ex pilota e titolare del team che ha moto e piloti in tutte le categorie del motomondiale, è ricoverato in gravi condizioni dopo aver contratto il Sars-CoV-2 oltre due mesi fa. Da quel giorno lotta tra la vita e la morte, con il Covid che lo ha fortemente segnato. Il suodi salute sembra essere fortemente compromesso, ma la notizia del suo decesso è stata pubblicata da tanti (molti, troppi) senza ...