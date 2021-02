Lo sciopero di docenti e presidi per le politiche troppo «liberiste» di Draghi (Di martedì 23 febbraio 2021) «Il sindacato ritiene che “le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la Dad realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale». Sono queste le motivazioni scelte dal Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) per proclamare lo sciopero del prossimo 1 marzo 2021 per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, con esclusione del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). Ebbene sì, insegnanti e presidi si mobiliteranno contro le scelte del nuovo governo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) «Il sindacato ritiene che “ledi stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario, per altro deciso a disconoscere la Dad realizzata con enormi sacrifici die studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale». Sono queste le motivazioni scelte dal Sisa (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) per proclamare lodel prossimo 1 marzo 2021 per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, con esclusione del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). Ebbene sì, insegnanti esi mobiliteranno contro le scelte del nuovo governo ...

