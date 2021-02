Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti a La valle al centro del mondo | L’arte di legare le persone | Il nodo magico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Un romanzo in cui non accade quasi nulla e tutto cambia”. Dobbiamo prendere in prestito una frase del Guardian per riassumere un prezioso consiglio di lettura come Laaldeldi Malachy Tallack (Bompiani). Nove mesi raccolti in una ventina di giorni, da ottobre ad agosto, in un lembo di terra lontana delle isole Shetland (“La”), tra una manciata di casette, l’oceano, il vento, le pecore e la brughiera. David e Mary abitano lì da generazioni curando la terra. Emma, la loro figlia, tornata da tempo a vivere incon il fidanzato Sandy, ora è partita all’improvviso per la terraferma lasciando il compagno da solo a poche centinaia di metri dai genitori. Terry è separato, si ubriaca in continuazione e ogni tanto ospita il figlio. Jo e Ryan sono una coppia di città appena giunta ...