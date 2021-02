LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar padrone di Jebel Hafeet! Primato rinforzato (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Ecco a voi la nuova classifica generale con ben tre azzurri: Caruso, Cattaneo e Masnada. 1 1 – POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 7:58:30 2 5 ?3 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:43 3 2 ?1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 1:03 4 4 – HARPER Chris Team Jumbo-Visma 1:43 5 6 ?1 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 1:45 6 10 ?4 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 2:36 7 11 ?4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:38 8 3 ?5 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 2:39 9 15 ?6 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits 3:32 10 13 ?3 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:47 13.31 Insomma, per il secondo anno consecutivo Pogacar si conferma il padrone indiscusso di Jebel Hafeet, e adesso sarà molto difficile strappargli di dosso la maglia rossa di leader ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Ecco a voi la nuova classifica generale con ben tre azzurri: Caruso, Cattaneo e Masnada. 1 1 – POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 7:58:30 2 5 ?3 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:43 3 2 ?1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 1:03 4 4 – HARPER Chris Team Jumbo-Visma 1:43 5 6 ?1 POWLESS Neilson EF Education – Nippo 1:45 6 10 ?4 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 2:36 7 11 ?4 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:38 8 3 ?5 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 2:39 9 15 ?6 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits 3:32 10 13 ?3 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 4:47 13.31 Insomma, per il secondo anno consecutivosi conferma ilindiscusso diHafeet, e adesso sarà molto difficile strappargli di dosso la maglia rossa di leader ...

