LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar contro la Deceuninck di Almeida e Cattaneo. Attenzione a Yates

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della terza tappa – La cronaca della seconda tappa – Il video del trionfo di Filippo Ganna – La tremenda caduta di Antonio Tiberi – L'Alpecin Fenix si ritira in massa per un caso di positività al Covid-19 – Domani verrà svelato il Giro d'Italia 2021

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa dell'UAE Tour 2021. Quest'oggi, con i 166 chilometri da Al Ain a Jebel Hafeet, si affronterà la prima frazione di montagna di questa edizione, entrando dunque nella fase ostica della corsa. Come suo solito, la salita finale di Jebel Hafeet lascerà il segno nella classifica generale. Questa tappa resterà nei dintorni di Abu

