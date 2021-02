LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: il vantaggio di Gallopin e de Gent supera i 6?. Il gruppo insegue a ritmo blando (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Con ogni probabilità il gruppo alzerà il ritmo a pochi chilometri dall’inizio dell’ultima ascesa che sarà determinante per il successo parziale e la classifica generale. 11.07 La situazione a 100 km dal traguardo. -98 kms #UAETour Ya dentro de los 100 kms finales la renta de los dos escapados es de 6:35 https://t.co/gnIFQ4e2KE (DIRECTO TV) pic.twitter.com/47GYaHOXGS — Ciclo 21 (@ciclo21) February 23, 2021 11.02 Il vantaggio dei fuggitivi cresce ancora. #UAETour A 100 km de l’arrivée, nos coureurs sont au chaud dans le peloton, avec 6’30 de retard sur le duo de tête. Getty Images pic.twitter.com/aeHPIBwsOG — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) February 23, 2021 10.56 Immagini dalla corsa. Good luck to all the teams ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Con ogni probabilità ilalzerà ila pochi chilometri dall’inizio dell’ultima ascesa che sarà determinante per il successo parziale e la classifica generale. 11.07 La situazione a 100 km dal traguardo. -98 kms #UAEYa dentro de los 100 kms finales la renta de los dos escapados es de 6:35 https://t.co/gnIFQ4e2KE (DIRECTO TV) pic.twitter.com/47GYaHOXGS — Ciclo 21 (@ciclo21) February 23, 2021 11.02 Ildei fuggitivi cresce ancora. #UAEA 100 km de l’arrivée, nos coureurs sont au chaud dans le peloton, avec 6’30 de retard sur le duo de tête. Getty Images pic.twitter.com/aeHPIBwsOG — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) February 23, 2021 10.56 Immagini dalla corsa. Good luck to all the teams ...

