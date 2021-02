LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: i fuggitivi Gallopin e de Gent conservano 3’50” sul gruppo a 85 km dal traguardo (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 Il plotone ha cambiato totalmente marcia e il destino dei due fuggitivi sembra segnato. A 85 km dal traguardo de Gent e Gallopin conservano 3’50” di vantaggio. 11.23 E’ il momento del rifornimento. Giornata soleggiata con temperatura praticamente estiva. #UAETour STAGE 3 Zone STRATA STAGE (MOUNTAIN STAGE) 30c 6.6 km/h 25% pic.twitter.com/E3llxqGQda — ???? ?????? ??????? (@AbuDhabiSC) February 23, 2021 11.19 Il plotone ha alzato leggermente il ritmo e il vantaggio di Gallopin e de Gent è sceso a 5’40” quando mancano 90 km al traguardo. 11.16 Si muove anche la Movistare che sale in testa al gruppo. 11.12 Con ogni ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.27 Il plotone ha cambiato totalmente marcia e il destino dei duesembra segnato. A 85 km dalde” di vantaggio. 11.23 E’ il momento del rifornimento. Giornata soleggiata con temperatura praticamente estiva. #UAESTAGE 3 Zone STRATA STAGE (MOUNTAIN STAGE) 30c 6.6 km/h 25% pic.twitter.com/E3llxqGQda — ???? ?????? ??????? (@AbuDhabiSC) February 23, 2021 11.19 Il plotone ha alzato leggermente il ritmo e il vantaggio die deè sceso a 5’40” quando mancano 90 km al. 11.16 Si muove anche la Movistare che sale in testa al. 11.12 Con ogni ...

infoitsport : LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Gallopin e de Gent in fuga portano a oltre 5' il vantaggio sul plotone - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Gallopin e de Gent in fuga. Il gruppo insegue a 4? quando mancano 135km al tr… - zazoomblog : LIVE UAE Tour terza tappa in DIRETTA: Pogacar contro la Deceuninck di Almeida e Cattaneo. Attenzione a Yates -… - zazoomblog : LIVE UAE Tour seconda tappa in DIRETTA: Filippo Ganna dominante. “Ottime sensazioni” - #seconda #tappa #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE UAE Tour, seconda tappa in DIRETTA: Filippo Ganna domina la cronometro, Pogacar nuovo leader -