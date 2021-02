LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Gallopin e de Gent in fuga con 5? di vantaggio sul gruppo (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Rivediamo le immagini della partenza della terza frazione dell’UAE Tour. Ismail Ali Abdulla, CEO of @stratauae, begins the Strata Stage in #AlAin with the drop of the flag!#UAETour @abudhabisc pic.twitter.com/onb38nNqIH — UAE Tour Official (@uae Tour) February 23, 2021 10.41 In testa al gruppo sempre il Team UAE a fare il ritmo. Ricordiamo che la prima parte della tappa è completamente pianeggiante. 10.35 Stabile situazione con i due fuggitivi che continuano a guidare la corsa con 5’50” di vantaggio quando mancano 120 km al traguardo. 10.31 Le caratteristiche dell’ultima ascesa lunga oltre 10 km con punte all’11%. UAE Tour (WT) Etapa 3, Al Ain – ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Rivediamo le immagini della partenza dellafrazione dell’UAE. Ismail Ali Abdulla, CEO of @stratauae, begins the Strata Stage in #AlAin with the drop of the flag!#UAE@abudhabisc pic.twitter.com/onb38nNqIH — UAEOfficial (@uae) February 23, 2021 10.41 In testa alsempre il Team UAE a fare il ritmo. Ricordiamo che la prima parte dellaè completamente pianeggiante. 10.35 Stabile situazione con i due fuggitivi che continuano a guidare la corsa con 5’50” diquando mancano 120 km al traguardo. 10.31 Le caratteristiche dell’ultima ascesa lunga oltre 10 km con punte all’11%. UAE(WT) Etapa 3, Al Ain – ...

