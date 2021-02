Live-Non è la d’Urso rischia la chiusura: gli ascolti sono troppo bassi e si pensa già a una nuova trasmissione (Di martedì 23 febbraio 2021) L’agenda di Barbara d’Urso potrebbe farsi più leggera nelle prossime settimane, perché Live-Non è la d’Urso potrebbe essere chiuso in anticipo. A riportare la notizia è Dagospia, che spiega come gli ascolti troppo bassi stiano spingendo Canale 5 verso un deciso cambio di scaletta. Live-Non è la d’Urso: ascolti troppo bassi per il talk show della domenica Tra poche settimane Live non è la d’Urso compirà 2 anni. Era il 13 marzo 2019 infatti, quando la regina di Canale 5 Barbara d’Urso inaugurò il suo talk show serale, aggiudicandosi anche la prima serata della domenica, della rete ammiraglia Mediaset. A quanto pare però poco dopo aver soffiato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) L’agenda di Barbarapotrebbe farsi più leggera nelle prossime settimane, perché-Non è lapotrebbe essere chiuso in anticipo. A riportare la notizia è Dagospia, che spiega come glistiano spingendo Canale 5 verso un deciso cambio di scaletta.-Non è laper il talk show della domenica Tra poche settimanenon è lacompirà 2 anni. Era il 13 marzo 2019 infatti, quando la regina di Canale 5 Barbarainaugurò il suo talk show serale, aggiudicandosi anche la prima serata della domenica, della rete ammiraglia Mediaset. A quanto pare però poco dopo aver soffiato ...

