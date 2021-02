LIVE Modena-Perugia 1-0, Champions League volley in DIRETTA. Vettori trascina i gialloblù nel primo set: 25-21 (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Errore al servizio Leon! Modena si aggiudica il primo set! 24-21 Errore al servizio Modena 24-20 Muroooooooooooo Christensoooooooooooooon 23-20 primo tempo di Stankovic 22-20 Travica vincente di seconda intenzione 22-19 Ancora Vettori da seconda linea mano out in parallela! Modena ottima in difesa 21-19 Vettori chiude la free ball per Modena 20-19 Errore al servizio Perugia 19-19 Leon vincente con il muro a tre 19-18 Errore di Plotnytskyi 18-18 errore al servizio Porro 18-17 Mano out di Stankovic in primo tempo a chiudere un’azione molto lunga 17-17 Errore al servizio Perugia 16-17 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 Errore al servizio Leon!si aggiudica ilset! 24-21 Errore al servizio24-20 Muroooooooooooo Christensoooooooooooooon 23-20tempo di Stankovic 22-20 Travica vincente di seconda intenzione 22-19 Ancorada seconda linea mano out in parallela!ottima in difesa 21-19chiude la free ball per20-19 Errore al servizio19-19 Leon vincente con il muro a tre 19-18 Errore di Plotnytskyi 18-18 errore al servizio Porro 18-17 Mano out di Stankovic intempo a chiudere un’azione molto lunga 17-17 Errore al servizio16-17 Errore al servizio ...

