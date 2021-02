LIVE Lazio-Bayern Monaco | Champions League in DIRETTA | Inzaghi punta su Correa!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Ciro Immobile dellaha segnato otto gol nelle sue nove partite da titolare in, mentre ciascuno dei suoi ultimi tre gol nella competizione è arrivato dal dischetto. I suoi cinque centri in questa stagione sono il miglior risultato per un giocatore italiano in un’edizione di UCL da Alessandro Del Piero nel 2008/09 (5). 20.22 L’attaccante delRobert Lewandowski ha segnato 31 gol in 33 partite didall’inizio della stagione 2017/18, più di qualsiasi altro giocatore nel periodo (Cristiano Ronaldo, 29 gol in 34 partite). 20.19 Il 20% dei gol insegnati dai giocatori della ...