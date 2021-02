LIVE Lazio-Bayern Monaco 1-4 | Champions League in DIRETTA | pagelle e highlights Pesante sconfitta per i biancocelesti!

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 Partita che dominato dai campioni tedeschi che non hanno mai perso il controllo della partita, rete della bandiera di Correa,che dovrà vincere con tre gol di scarto al ritorno senza subirne. 94? Fine della partita,1-4. 92?che praticamente prenota la qualificazione per i quarti di finale. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Dentro Sarr e Choupo-Moting, fuori Musiala e Sané nel. 86?completamente in controllo della partita. 84? Possesso palla prolungato per il. 82? Fuori Luis Alberto e Milinkovic-Savic ed entrano ...

36'st Doppio cambio per Inzaghi, fuori Luis Alberto e Milinkovic - bandiera bianca per il tecnico biancoceleste - dentro Cataldi e Akpa Akpro. 35'st Lewandowski addomestica un pallone incredibile ...FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Neuer; Sule, ...284 La sfida dell’anno per la parte di Roma biancoceleste è pronta ad andare in scena. Questa sera alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi affronta finalmente i Campioni d’Eur ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In corso ...