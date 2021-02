LIVE Lazio-Bayern Monaco 0-3 | Champions League in DIRETTA | biancocelesti sotto di tre gol alla fine del primo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Inizio horror deiche provocano attraverso due gravi disattenzioni le reti del, nel mezzo anche la rete del giovane Musiala, poche azioni offensive per la squadra di Inzaghi che deve cambiare registro nel secondo tempo. A tra poco per il secondo45? Finisce iltempo,0-3. 43? Gol, Sanè, Davies va al tiro e chiamarespinta Reina che lascia il pallone a Sanè che segna,0-3. 41? Coman prova a trovare Lewandowski, pallone fuori. 39? Lulic per Immobile che non trova la porta dal dischetto. 37? Patric prova il tiro, pallone alle stelle. 35? ...