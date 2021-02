LIVE Lazio-Bayern Monaco 0-2 | Champions League in DIRETTA | raddoppio di Musiala!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Ammonito Luis Alberto per un fallo a centrocampo. 25? Gol, Musiala, dal limite la mette sul secondo palo con Reina battuto,0-2. 23? Tiro di Luis Alberto strozzato, para Neuer. 21? Pressing altissimo del, difficoltà per lanell’uscita difensiva. 19?che prova a spingere, Milinkovic-Savic riceve un contrasto sospetto, ma per l’arbitro non è rigore. 17? Coman passa sulla sinistra e mette in mezzo, Sané di tacco va vicino alla seconda rete. 15?che prova il possesso palla prolungato. 13? Difesa delalta a centrocampo! 11?che subisce moralmente la rete del ...