LIVE Lazio-Bayern Monaco 0-1 | Champions League in DIRETTA | errore difensivo | segna Lewandowski!

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11?che subisce moralmente la rete del, tedeschi che provano a raddopiare. 9? Gol, Lewandowski, gravedellache regala palla a Lewandowski che supera Reina e insacca,0-1. 7? Kimmich crossa per Lewandowski che non colpisce in spaccata. 5? Correa prova a passare sulla sinistra, ma viene fermato da Kimmich. 3? Partita che inizia su ritmi alti, Lazzari in profondità non arriva sul pallone. 1? Inizia la partita! 20.56 Entrano in campo le squadre, inno dellain corso. 20.53 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre. 20.49 Il...

3'pt Lancio di Alaba per Coman, ma il francese non riesce a controllare alle spalle di Lazzari. 1'pt Respinge la minaccia la difesa della. Ma il Bayern rimane in proiezione offensiva. 1'pt Subito avanti il Bayern. Calcio d'angolo per i tedeschi. 1'pt Iniziata la sfida dell'Olimpico. Il primo pallone è della squadra di Flick .FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): ...12'pt Partita subito in salita per la Lazio. Che adesso non deve disunirsi. Il match è lungo. 10'pt GOL BAYERN: Alla prima vera occasione, il Bayern non perdona. Errore di Musacchio, che cerca di ...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In corso ...