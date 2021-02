LIVE Fenerbahce-Novara 25-19 | Champions League volley in DIRETTA | le turche portano a casa il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 MUROOOOOOOOO BOSETTIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! 3-5 Attacco sul secondo tocco meraviglioso di Hancock. 3-4 Out il servizio di Herbots. 2-4 MUROOOOOO WASHINGTOOOOON!!!! Stampata in faccia a Vargas che tira forte da seconda linea su una palla complicatissima. 2-3 Vargas attacca fortissimo da seconda linea ma esagera, palla out. 2-2 Ace di Erdem! 1-2 Fast vincente di Erdem, fortunata la turca che trova anche una deviazione che beffa. 0-2 Pallonetto veramente giocato malissimo da Mihajlovic. 0-1 Mani fuori di Smarzek! Terzo punto per la polacca decisamente sottotono nelset. INIZIA IL SECONDO SET 25-19 Leilset. Vargas vera e propria trascinatrice. 24-19 Ederm tocca a muro ...