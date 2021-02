LIVE Fenerbahce-Novara 25-19 12-25 | Champions League volley in DIRETTA | le piemontesi dominano il secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-25 Bosetti chiude il set con un intelligente mani out. 12-24 Ancora Hancock furbissima a toccare sulle mani del muro delle turche, palla out. 12-23 Hancock vince la contesa a rete. 12-22 Fastmente out di Washington. 11-22 Errore al servizio di. 10-22 Scambio lunghissimo chiuso dal mani fuori di Herbots. 10-21 Scappa via il servizio di Smarzek. 9-21 MUROOOOO WASHINGTOOOON!!!!! 9-20 Attacco profondo vincente di Robinson. 8-20 Diagonale strettissima che bacia la linea di Smarzek. 8-19 Mani fuori di potenza di Vargas. 7-19 Primo tempo spettacolare di Chirichella. 7-18 Si ferma qui la lunghissima serie di Hancock al servizio! Bravissima la palleggiatrice diche ha creato lo strappo probabilmente decisivo. 6-18 Le...