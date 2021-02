LIVE Fenerbahce-Novara 25-19 12-25 19-25 | Champions League volley in DIRETTA | le piemontesi conquistano il terzo set

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-5 Mani fuori di Robinson. 8-5 Primo tempo da manuale di Washington! 8-4 Vargas da seconda linea scarica tutta la sua potenza da seconda linea. 7-4 Le turche si difendono alla grandissima ma non possono nulla sul tocco di seconda di Hancock! 7-3 Horbots trova il mani out. 7-2 Vargas sale altissima e tira giù una bomba incredibile. 6-2 Pallonetto delicatissimo e vincente di Bosetti. 6-1 Muro di Erdem su Bosetti! Lein difficoltà. 5-1 Diagonale strettissima di Busan imprendibile! 4-1 Invasione di Busa. 4-0 Le turche si difendono alla grande e Busa trova la giusta diagonale. 3-0 Muro di Vargas su Bosetti. 2-0 Ancora un errore di Herbots da seconda linea. 1-0 Attacco da seconda linea out di Herbots. INIZIA ILSET 19-25 Hebots scarica tutta la sua potenza con un ...

zazoomblog : LIVE Fenerbahce-Novara Champions League volley in DIRETTA: match durissimo contro le turche - #Fenerbahce-Novara… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fenerbahce

OA Sport

...45 - 23:00Eurolega Ilfa 9 vittorie in fila, il Baskonia sbanca Madrid 05/02/2021 A 21:39 Eurolega Lammers è ovunque! Stoppata di qua, canestro di là 33 MINUTI FARitorno delle semifinali di Coppa Italia, turno infrasettimnale di Serie B, in campo anche Liga e FA Cup. Nella Serie A brasiliana colpo esterno del Gremio Martedì 9 febbraio in primo piano la Coppa ...LIVE VOLLEY - Fenerbahce Istanbul-Novara: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match dei quarti di Champions League 2020/2021.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Fenerbahce-Novara primo match dei quarti di finale di Champions League di volley femminile. Presentazione Fe ...