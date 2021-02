LIVE Fenerbahce-Novara 25-19 12-25 13-15 | Champions League volley in DIRETTA | le piemontesi passano avanti

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-19 MUROOOOO WASHINGTOOOON!!!!!tenta la fuga. Time out di Terzic. 14-18 ACEEEEEEEEEEEE HERBOOOOOTS!!!!!!! Colpo meraviglioso dai nove metri!!! 14-17 Mani out di Smarzek. 14-16 Hancock non chiude tirando senza muro, Mihajlovic gioca il mani out. 13-16 Errore abbastanza evidente di Mihajlovic. 13-15 Vargas prova un colpo impossibile da seconda linea. La palla finiscemente sugli spalti. Time out per Terzic. 13-14 Diagonale strettissima da posto 4 di Herbots. 13-13 Bomba di Vergas da seconda linea! 12-13si difende alla grande ed Herbots trova il mani fuori che portale. 12-12 Fast out di Erdem. 12-11 MUROOOOOOOO CHIRICHEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Punto clamoroso!!! Prodigioso ...