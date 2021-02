LIVE America’s Cup in DIRETTA | pro e contro di Luna Rossa e Team New Zealand

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARUGGERO TITA: “NZ HA PUNTATO SU VELOCITA’ E AERODINAMICA,HA TANTI PUNTI DI FORZA”NEW, DUE FILOSOFIE AGLI ANTIPODI: VELOCITA’ VS MANOVRABILITA’AMA IL VENTO LEGGERO: LO TROVERA’ A MARZO? IL PARERE DEGLI ESPERTI MAX SIRENA: “VOLEVANO MANDARCI A CASA PIANGENDO, INVECE CI SIAMO CARICATI” CHI E’ PIU’ FORTE TRANEW? IL PARERE DEGLI ESPERTI VIDEO: LA PREMIAZIONE UFFICIALE DELLA PRADA CUP.SOLLEVA IL TROFEO SUL PODIO JAMES SPITHILL: “NEWE’ IN VANTAGGIO, CHIEDERO’ AIUTO A BEN ...