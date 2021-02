LIVE America’s Cup in DIRETTA: NZ punta sulla velocità. Sirena: “Volevano mandarci a casa, ci siamo caricati” (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RUGGERO TITA: “NZ HA puntaTO SU VELOCITA’ E AERODINAMICA, LUNA ROSSA HA TANTI PUNTI DI FORZA” LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND, DUE FILOSOFIE AGLI ANTIPODI: VELOCITA’ VS MANOVRABILITA’ LUNA ROSSA AMA IL VENTO LEGGERO: LO TROVERA’ A MARZO? IL PARERE DEGLI ESPERTI MAX Sirena: “Volevano mandarci A casa PIANGENDO, INVECE CI siamo caricati” CHI E’ PIU’ FORTE TRA LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND? IL PARERE DEGLI ESPERTI JAMES SPITHILL: “NEW ZEALAND E’ IN VANTAGGIO, CHIEDERO’ AIUTO A BEN AINSLIE: HO TANTI AMICI IN INEOS” PATRIZIO BERTELLI: “NEL 2000 ERAVAMO LONTANI DA NEW ZEALAND, ORA NO. CE L’HANNO CON NOI? NON SO COSA VOGLIANO” LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, ORARI E TV. IL CALENDARIO E LE DATE I ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARUGGERO TITA: “NZ HATO SU VELOCITA’ E AERODINAMICA, LUNA ROSSA HA TANTI PUNTI DI FORZA” LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND, DUE FILOSOFIE AGLI ANTIPODI: VELOCITA’ VS MANOVRABILITA’ LUNA ROSSA AMA IL VENTO LEGGERO: LO TROVERA’ A MARZO? IL PARERE DEGLI ESPERTI MAX: “PIANGENDO, INVECE CI” CHI E’ PIU’ FORTE TRA LUNA ROSSA E TEAM NEW ZEALAND? IL PARERE DEGLI ESPERTI JAMES SPITHILL: “NEW ZEALAND E’ IN VANTAGGIO, CHIEDERO’ AIUTO A BEN AINSLIE: HO TANTI AMICI IN INEOS” PATRIZIO BERTELLI: “NEL 2000 ERAVAMO LONTANI DA NEW ZEALAND, ORA NO. CE L’HANNO CON NOI? NON SO COSA VOGLIANO” LUNA ROSSA-TEAM NEW ZEALAND: PROGRAMMA, ORARI E TV. IL CALENDARIO E LE DATE I ...

