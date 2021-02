L’Isola dei famosi 2021, ecco il cast ufficiale del reality di Ilary Blasi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo alcune defezioni dovute a motivi di salute di alcuni concorrenti selezionati, L'isola dei famosi 2021 ha completato il cast ufficiale con l'aggiunta di nuovi naufraghi. L'isola dei famosi 2021 ha un cast ufficiale: dopo la defezioni di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci per motivi di salute, Ilary Blasy ha trovato dei validi sostituti, secondo le anticipazioni pubblicate su Tv Blogo e Biccy l'infliuencer tra i nuovi concorrenti ci sono Andrea Cerioli e Giles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle si sono aggiunti al cast del reality. ecco l'elenco dei futuri naufraghi: Paul Gascoigne Elisa Isoardi Vera Gemma Akash Kumar Brando Giorgi Clemente Russo Angela Melillo Carolina Stramare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo alcune defezioni dovute a motivi di salute di alcuni concorrenti selezionati, L'isola deiha completato ilcon l'aggiunta di nuovi naufraghi. L'isola deiha un: dopo la defezioni di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci per motivi di salute,Blasy ha trovato dei validi sostituti, secondo le anticipazioni pubblicate su Tv Blogo e Biccy l'infliuencer tra i nuovi concorrenti ci sono Andrea Cerioli e Giles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle si sono aggiunti aldell'elenco dei futuri naufraghi: Paul Gascoigne Elisa Isoardi Vera Gemma Akash Kumar Brando Giorgi Clemente Russo Angela Melillo Carolina Stramare ...

