L' ira di Burioni | ' Il ritardo dell' Italia nella produzione dei vaccini è intollerabile'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : ira Burioni

iLMeteo.it

Il virologo Robertoha accolto la notizia accusando il paese di gravi ritardi: 'Produrre vaccini anti - Covid in Italia? Forse era il caso di farsi venire questa geniale idea a novembre, ...Si risolve con il vaccino" scrive su Twitter il virologo, pubblicando uno stralcio di un ... per evitare la diffusione della variante inglese, provocando però l'dei presidenti delle Regioni.Sulla stessa linea il presidente Irccs Garattini, che accusa anche l'Europa. Il direttore vicario dell'Oms Guerra: "Vaccinare in massa dove dilagano le varianti" ...Il lockdown totale invocato a gran voce da Walter Ricciardi non trova il sostegno di tutta la comunità scientifica. Ad esprimere le loro perplessità ...