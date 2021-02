L' inedito asse Bacci - Mancinelli dietro la zona arancione Covid C' è l' accordo per i vaccini a domicilio

(Di martedì 23 febbraio 2021) ANCONA - Da oggi, 20 Comuni dell'Anconetano sono in. Quelli in cui il trend del contagio da- 19 galoppa troppo velocemente, tanto da convincere la Regione ad introdurre il ...

Ultime Notizie dalla rete : inedito asse

Corriere Adriatico

ANCONA - Da oggi, 20 Comuni dell'Anconetano sono in zona arancione . Quelli in cui il trend del contagio da Covid - 19 galoppa troppo velocemente, tanto da convincere la Regione ad introdurre il ......Silk Way Rally 2021 si muoverà sulla rotta principale dell'Russia - Mongolia attraverso il Deserto del Gobi , secondo il principio valido sin dalla prima edizione di scrivere un capitolo...ANCONA - Da oggi, 20 Comuni dell’Anconetano sono in zona arancione. Quelli in cui il trend del contagio da Covid-19 galoppa troppo velocemente, tanto da convincere la Regione ad introdurre ...Batteria da 58 o 72,6 kWh, potenza fino a 265 CV e un'architettura inedita a 800 Volt: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova coreana ...