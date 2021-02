L'immunologa Viola: 'Non è tardi per iniziare a produrre vaccini in Italia' (Di martedì 23 febbraio 2021) Le aziende farnaceutiche inviano poche dosi? Allora tocca iniziare a produrle anche a noi. Come fu per le mascherine e gli igenizzanti. "Ci serve organizzare la produzione di vaccini in Italia? Anche ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Le aziende farnaceutiche inviano poche dosi? Allora toccaa produrle anche a noi. Come fu per le mascherine e gli igenizzanti. "Ci serve organizzare la produzione diin? Anche ...

Adnkronos : #Vaccino #Covid, immunologa Viola: 'Non è tardi per produrre in Italia' - petergomezblog : Vaccini, l’immunologa Viola: “L’Italia non è in ritardo, siamo in linea con il resto d’Europa” - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Vaccino #Covid, immunologa Viola: 'Non è tardi per produrre in Italia' - MutiLeonilde : RT @Adnkronos: #Vaccino #Covid, immunologa Viola: 'Non è tardi per produrre in Italia' - infoitinterno : Vaccino Covid, immunologa Viola: 'Non è tardi per produrre in Italia' -