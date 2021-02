Liliana Segre aderisce alla proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi ha scritto la senatrice Segre”. L’annuncio sulla pagina facebook legge Antifascista Stazzema lo ha dato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona. La senatrice a vita Liliana Segre ha scritto una lettera al promotore dell’Anagrafe Antifascista, che nei mesi scorsi ha deciso di lanciare una proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, soprattutto in rete e sui social. Se entro il 31 marzo del 2021 saranno raccolte 50mila firme, allora la proposta dovrà arrivare ed essere discussa in Parlamento. Nelle ultime settimane il gruppo sul social è cresciuto enormemente, raggiungendo quota 121.384 memebri. Che significa che se uno su due ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi ha scritto la senatrice”. L’annuncio sulla pagina facebookAntiStazzema lo ha dato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona. La senatrice a vitaha scritto una lettera al promotore dell’Anagrafe Anti, che nei mesi scorsi ha deciso di lanciare unadidi iniziativa popolarela, soprattutto in rete e sui social. Se entro il 31 marzo del 2021 saranno raccolte 50mila firme, allora ladovrà arrivare ed essere discussa in Parlamento. Nelle ultime settimane il gruppo sul social è cresciuto enormemente, raggiungendo quota 121.384 memebri. Che significa che se uno su due ...

