Lettera all’infermiera | “Pensavo di morire | rinato dalla terapia intensiva grazie a te”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “È il mio lavoro e non sono un’eroina, ma una professionista. Vorrei solo che questapassi come messaggio a chi ancora è incredulo e che promuova comportamenti corretti”: a scrivere è un’infermiera dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che, proprio a ridosso del triste anniversario del primo caso Covid nella nostra provincia, ha ricevuto un toccante scritto da uno dei pazienti che si è trovata ad assistere durante l’emergenza. Parole di una dolcezza e riconoscenza infinita, testimonianza di chi ce l’ha fatta ancheall’attenzione e alle cure ricevute: lei le ha volute condividere con noi, in forma anonima, richiesta che abbiamo accolto a tutela sua e del paziente. “Cara ******, È passato un anno da quel giorno in cui le tue mani, unite alle mie, hanno iniziato il difficile viaggio che mi ha portato qui oggi. Ero a casa con la ...