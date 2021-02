L’esercito cinese cambia pelle: così Xi si prepara al futuro (Di martedì 23 febbraio 2021) Un nuovo sistema di addestramento militare, basato su particolari esercitazioni tali da consentire alL’esercito di Liberazione Popolare cinese (ELP) di abituarsi a eventuali guerre reali, situazioni globali in rapida evoluzione e minacce esterne. L’esercito cinese cambia pelle, e lo fa in uno dei momenti più caldi della geopolitica internazionale. L’elezione di Joe Biden negli Stati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) Un nuovo sistema di addestramento militare, basato su particolari esercitazioni tali da consentire aldi Liberazione Popolare(ELP) di abituarsi a eventuali guerre reali, situazioni globali in rapida evoluzione e minacce esterne., e lo fa in uno dei momenti più caldi della geopolitica internazionale. L’elezione di Joe Biden negli Stati InsideOver.

FlaTom7 : @gab_tos65 @jacopo_iacoboni PS.Adesso c'è il regime cinese in Africa : ci ha già portato anche l'esercito. Vedremo… - extrallama : @notberniegang DA QUANTO HO CAPITO PREMESSA SO SOLO DA CIÒ CHE HO LETTO IN COMMENTI VARI E INTERNET RIMANGO SEMPRE… - petroglio : Una comunista cinese di mia conoscenza: - Il reddito di cittadinanza è sbagliato e va tolto - Bisogna detassare l… - lrrilevante : @FedroA23 @silviadolphin @katak1979 Quando all’inizio io evocavo l’esercito come in Cina le anime belle mi diedero… - ma_davero : @pietroraffa Beh circola anche la notizia che Biden è stato arrestato, oppure il Papa, o che l'esercito cinese è gi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito cinese Dimensioni del mercato Terra mobile Radio Antenna 2021 per produttori, regioni, sviluppi recenti, tipo e applicazione, previsioni fino al 2024 DFO - digital financial officer