Leeds | Bielsa | “Rinnovo? Prematuro parlarne | ma se il club vuole una risposta adesso gliela darò”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) “La prima cosa che voglio dire in merito ai rumors sul mio contratto è che non voglio che passi come se ilmi stesse proponendo ile io stessi rifiutando, Anzi, non è assolutamente così. Posso dire che se ilha bisogno di unaprima della fine della stagione, risponderò prima della fine della stagione”. Queste le dichiarazioni di Marcelo, attuale tecnico del, in merito aldel contratto. L’allenatore argentino è solito pensare di anno in anno senza impegnarsi in altro modo con le società, ma stando alle sue parole qualcosa potrebbe cambiare. “Indubbiamente non prenderò in considerazione altre opzioni fino a quando il mio contratto e il mio lavoro alnon saranno finiti. Tengo a precisare, in ogni ...