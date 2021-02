Le parole del presidente della Regione Lombaria (Di martedì 23 febbraio 2021) Fontana dice di aprire i ristoranti: "Meglio in 4 li rispettando le regole che in 24 a casa". Covid, Fontana: “Apriamo i ristoranti, le persone si radunano a casa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Fontana dice di aprire i ristoranti: "Meglio in 4 li rispettando le regole che in 24 a casa". Covid, Fontana: “Apriamo i ristoranti, le persone si radunano a casa” su Notizie.it.

Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del capitano Samir #Handanovic nel post gara del #DerbyMilano su @Inter_TV! ?? #MilanInter - chetempochefa : “Le parole hanno un peso. Ma non lo ricordiamo.' In occasione del suo 41º compleanno, riascoltiamo il monologo di… - ZZiliani : Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina… - emesti : Insulti alla Meloni: se si vuole insultare qualcuno si cerca di colpirlo dove si pensa sia più sensibile. Il proble… - PornoNoblogs : Il Cerchio della Vita, perché sappiamo tutte le parole a memoria e la colonna sonora italiana del re leone è molto… -