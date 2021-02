Le parole del consulente della Regione Lombardia (Di martedì 23 febbraio 2021) Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia, ha lanciato l'allarme per la terza ondata di Covid a Brescia. Covid, l’allarme di Bertolaso: “A Brescia è arrivata la terza ondata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Guido Bertolaso,, ha lanciato l'allarme per la terza ondata di Covid a Brescia. Covid, l’allarme di Bertolaso: “A Brescia è arrivata la terza ondata” su Notizie.it.

Inter : ?? | INTERVISTA Le parole del capitano Samir #Handanovic nel post gara del #DerbyMilano su @Inter_TV! ?? #MilanInter - chetempochefa : “Le parole hanno un peso. Ma non lo ricordiamo.' In occasione del suo 41º compleanno, riascoltiamo il monologo di… - ZZiliani : Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina… - Kintsugi____ : Il frutto del finto perbenismo moderno. Cancelliamo le parole tipo 1984 e perdiamo sempre più libertà. - ayrvian : @solounastella @semeraro_g @Il_Vitruviano Vede il pbm del Sud - E' MIA PERSONALE OPINIONE - è proprio quello: Rifle… -