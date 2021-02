Le notizie del giorno | critiche contro Ibrahimovic Le condizioni di Osimhen e Cossu | rinvio a giudizio per Metzelder

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’attaccanteha trascorso una notte tranquilla dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII°di Bergamo. Il calciatore è ancora in osservazione, ma a breve dovrebbe essere dimesso. La tac ha evidenziato un trauma cranico e la decisione è stata quella di negare il ritorno immediato a Napoli. Domani dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti. Adesso il calciatore del Napoli dovrà osservare un periodo di riposo e salterà sicuramente la partita di Europa Leagueil Granada, dubbi sul recupero per la gara di domenicail Benevento.non ricorda nulla dell’incidente, appena svegliato ha chiestosull’accaduto al medico. (LA NOTIZIA NEL ...

Agenzia_Ansa : #Congo, colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma. Morti l'ambasciatore italiano, un carab… - Corriere : Roma, le scale mobili dimenticate e il tweet del cronista inglese: «Solo nei film apoca... - Confindustria : La nostra proposta di apertura di fabbriche e uffici per la vaccinazione anti Covid dei dipendenti e delle loro fam… - SmorfiaDigitale : Fausto Gresini, la smentita del team sulla morte: 'Nonostante le notizie sul dec... - MariaConversano : @RaiNews Che pessima conduttrice! Giudizi politici personali, mistificazione delle notizie a favore di un vergognos… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del

Per coccolarla Alfonso le fa incontrare via skype il fratello Juliano : ' Ti meriti tutto il megliomondo, non devi sentirti in colpa per niente. Il mondo ti ama, ti amiamo tutti '. Dayane : 'L'..."La Stella Rossa è la mia squadracuore e la tiferò. Poi sulla panchina c'è Stankovic che è un ... Leggi i commenti Bologna: tutte leCalcio: tutte le23 febbraio 2021Ma da quanto abbiamo visto sinora, Mario Draghi si sta attenendo alle promesse. Secondo il nostro modestissimo parere, il premier Draghi dovrebbe prestare maggiore attenzione a questo delicato aspetto ...Una notizia terribile funesta l'Italia e la seconda riunione del consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Nell'attacco a un convoglio dell'Onu appartenente alla missione Monusco per la stabi ...