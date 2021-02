Le Iene, Rocco Casalino: “Giuseppe Conte? Affettuoso, simpatico, è un bell’uomo, si sono tutti innamorati di lui” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Che lingua parli tu? Se dico “Portavoce” dimmi cosa intendi?”: è la versione modificata del celebre inizio di un brano di Jovanotti. Ebbene oggi, con ogni probabilità. mezza Italia direbbe Rocco Casalino, complice il tour che l’ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta facendo tra tv, siti e giornali per promuovere la sua autobiografia, appunto Il Portavoce. E stasera 23 febbraio tocca a Le Iene che come sempre sfoderano domande audaci. Per esempio, se Rocco Casalino dovesse avere una storia con un calciatore, chi sceglierebbe? “Cristiano Ronaldo“, dice senza esitazioni e ammette che nella sua vita ci sono state anche molte donne, con le quali è stato per amore. E Giuseppe Conte? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Che lingua parli tu? Se dico “Portavoce” dimmi cosa intendi?”: è la versione modificata del celebre inizio di un brano di Jovanotti. Ebbene oggi, con ogni probabilità. mezza Italia direbbe, complice il tour che l’ex portavoce del presidente del Consigliosta facendo tra tv, siti e giornali per promuovere la sua autobiografia, appunto Il Portavoce. E stasera 23 febbraio tocca a Leche come sempre sfoderano domande audaci. Per esempio, sedovesse avere una storia con un calciatore, chi sceglierebbe? “Cristiano Ronaldo“, dice senza esitazioni e ammette che nella sua vita cistate anche molte donne, con le quali è stato per amore. E? ...

