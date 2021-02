Le aperture dei giornali spagnoli: “La notte del pistolero” (Di martedì 23 febbraio 2021) Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani spagnoli di oggi martedì 23 febbraio 2021. Marca“Vamos Atletico!” e “Mendy: ‘La Champions ti dà un’adrenalina speciale’ Spazio alle due squadre di Madrid impiegate in Champions League nell’apertura della prima pagina con la squadra di Simeone che stasera sfiderà il Chelsea. La Champions arriva per i colchoneros in un memento di flessiono dopo 1 pareggio e 1 sconfitta in Liga, e costretto a reagire. Luis Suarez spera di rompere il digiuno europeo contro gli inglesi. Ferland Mendy invece sottolinea l’importanza della sfida contro la Dea: “L’Atalanta ci attaccherà, ma dobbiamo anche noi segnare. Liga? Possibile. Dobbiamo tirare avanti con quello che abbiamo”. Senza Benzema i 13 giocatori in rosa sommano 23 gol. As“La notte del pistolero” Titolo emblematico quello riferito a Luis ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 febbraio 2021) Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidianidi oggi martedì 23 febbraio 2021. Marca“Vamos Atletico!” e “Mendy: ‘La Champions ti dà un’adrenalina speciale’ Spazio alle due squadre di Madrid impiegate in Champions League nell’apertura della prima pagina con la squadra di Simeone che stasera sfiderà il Chelsea. La Champions arriva per i colchoneros in un memento di flessiono dopo 1 pareggio e 1 sconfitta in Liga, e costretto a reagire. Luis Suarez spera di rompere il digiuno europeo contro gli inglesi. Ferland Mendy invece sottolinea l’importanza della sfida contro la Dea: “L’Atalanta ci attaccherà, ma dobbiamo anche noi segnare. Liga? Possibile. Dobbiamo tirare avanti con quello che abbiamo”. Senza Benzema i 13 giocatori in rosa sommano 23 gol. As“Ladel” Titolo emblematico quello riferito a Luis ...

