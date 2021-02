Lazio, Tare svela: “Lotito, due anni fa ha rifiutato un’offerta per Milinkovic-Savic all’ultimo giorno di mercato” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il dirigente della Lazio Ighli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei sacrifici fatti dal club per tenere in squadra i gioielli: "Il merito di aver tenuto i giocatori va al presidente Lotito, che due anni fa ha rifiutato un’offerta molto importante nell’ultimo giorno di mercato per Milinkovic-Savic. Lui ci ha detto di voler crescere con noi e di volersi giocare la Champions. È stato molto bravo, abbiamo alzato il prezzo e siamo riusciti comunque a mantenere un grande equilibrio economico in un momento di grande difficoltà" - conclude l'ex centravanti della Lazio - .caption id="attachment 581371" align="alignnone" width="1024" Tare Lazio (getty images)/caption ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Il dirigente dellaIghliha parlato ai microfoni di Sky Sport dei sacrifici fatti dal club per tenere in squadra i gioielli: "Il merito di aver tenuto i giocatori va al presidente, che duefa hamolto importante nell’ultimodiper. Lui ci ha detto di voler crescere con noi e di volersi giocare la Champions. È stato molto bravo, abbiamo alzato il prezzo e siamo riusciti comunque a mantenere un grande equilibrio economico in un momento di grande difficoltà" - conclude l'ex centravanti della- .caption id="attachment 581371" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ...

