Lazio, Milinkovic-Savic: «Rispetto per il Bayern Monaco. Ma siamo motivati» (Di martedì 23 febbraio 2021) Sergej Milinkovic-Savic ha parlato nel pre partita del match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco: queste le sue dichiarazioni Sergej Milinkovic-Savic ha parlato nel pre partita del match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni. «Si gioca contro i più forti, quindi siamo tutti molto motivati e non vedevamo l'ora di arrivare fino a qua. Dobbiamo fare una partita senza molte pressioni. Abbiamo tanto Rispetto per il Bayern Monaco, che sono i più forti in Europa. Il nostro gioco quest'anno dipende tutto da dietro e nelle ultime partite abbiamo fatto una buona costruzione. Peccato che lo ...

Le XI de la Lazio face au Bayern : Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Marusic - Correa, Immobile