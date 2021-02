Lazio | Inzaghi | “Ci siamo complicati la partita da soli Al ritorno servirà tranquillità”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico dellaSimoneha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dell'Olimpico contro il Bayern Monaco:"In questi giorni ho detto ai ragazzi che dovevamo giocarci il match con il Bayern spensierati. Gli episodi e i nostri errori individuali hanno indirizzato la, la gara era già complicata a prescindere. Aldovremo giocarcela con piùvisto che abbiamo già compromesso il passaggio del turno. E' una serata storta, ma dobbiamo andare avanti e sarà uno step di crescita importante. Era unamolto importante, abbiamo iniziato in maniera contratta e certi episodi ci hanno girato contro, se ce ne fosse girato a favore sullo 0-0 parleremmo di un’altra gara. Abbiamo avuto anche discreti sviluppi nella manovra, ma poi dopo il primo gol ...

4 Musacchio L'errore in avvio - imperdonabile - rende impossibile per launa partita che già quasi lo era.lo toglie dopo mezz'ora. 6,5 Lazzari È l'unico laziale che crea apprensione ...Simone, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la sconfitta incassata in Champions League contro il Bayern ...Inzaghi a Sky ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bayern: "Volevamo giocarci la partita, ma l’abbiamo sentita troppo e siamo stati contratti. I gol li dovevano fare ...“Sapevo che il Bayern fosse così forte. Inizialmente, prima dell’errore, abbiamo iniziato bene. Sull’1-0 forse c’era anche rigore, ma sono i campioni del mondo, fortissimi. Hanno fatto 4 gol, 3 ce li ...