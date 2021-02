Lazio, fissata l’udienza di Lotito: il 16 marzo si presenterà dinanzi al Tribunale federale nazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) fissata per il prossimo 16 marzo l’udienza del presidente della Lazio Claudio Lotito presso il Tribunale federale nazionale. Il patron biancoceleste è stato infatti deferito a causa della vicenda inerente la presunta vioLazione dei protocolli anti-Covid della FIGC. Insieme a lui anche i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia sono stati deferiti dal procuratore federale Giuseppe Chinè. La Lazio è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021)per il prossimo 16del presidente dellaClaudiopresso il. Il patron biancoceleste è stato infatti deferito a causa della vicenda inerente la presunta vione dei protocolli anti-Covid della FIGC. Insieme a lui anche i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia sono stati deferiti dal procuratoreGiuseppe Chinè. Laè stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria. SportFace.

