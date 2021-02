Lazio: caso tamponi, il 16 marzo l'udienza di Lotito al Tribunale federale (Di martedì 23 febbraio 2021) Claudio Lotito verrà ascoltato il 16 marzo al Tribunale federale nazionale in merito alla vicenda della presunta vioLazione dei protocolli anti - Covid della Figc. Prima del dibattimento non verrà ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Claudioverrà ascoltato il 16alnazionale in merito alla vicenda della presunta vione dei protocolli anti - Covid della Figc. Prima del dibattimento non verrà ...

forumJuventus : [CdS] Caso tamponi Lazio: ipotesi vittoria a tavolino per Torino e Juve? La sentenza potrebbe arrivare solo a fine… - ZZiliani : Sul caso #tamponi-#Lazio è bene ricordare che a giugno, alle ripresa dopo lo stop per Covid, #Juventus e #Lazio per… - sportli26181512 : Lazio: caso tamponi, il 16 marzo l’udienza di Lotito al Tribunale federale: Lazio: caso tamponi, il 16 marzo l’udie… - LAROMA24 : Lazio, caso tamponi: il 16 marzo l'udienza di Lotito al Tribunale federale #AsRoma - Solo_La_Lazio : ????? Il mago parla di #LazioBayern, ma non solo ??? 'Dopo l'#Atalanta mi si è riaperta la ferita dell'appendicite...… -