Lazio-Bayern | Neuer | “Abbiamo mostrato il nostro volto migliore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Sicuramente ci siamo resi la vita più facile per la gara di ritorno“. Non usa giri di parole Manuel, portiere delMonaco ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria sullaall’Olimpico per 4-1. “attaccato dall’inizio la, siamo stati aggressivi recuperando tante palle con un ottimo ritmo e siamo riusciti a segnare diversi gol. Mi è piaciuta l’intensità messa in campo,il, diverso rispetto a quelloin Bundesliga“, ha concluso il portiere. SportFace.