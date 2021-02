Lazio-Bayern Monaco: Musiala trova il gol, che azione di Goretzka-Davies (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Segna anche il giovanissimo Musiala. Oltre venti minuti di gioco e il Bayern Monaco è già sullo 0-2. Dopo il possibile rigore negato alla Lazio, i biancocelesti vanno sotto di due reti con il gol di Musiala. Splendida azione coordinata da Davies e Goretzka con quest’ultimo che la scodella per vie centrali al compagno: Musiala si coordina e col destro trova l’angolino basso per lo 0-2. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Segna anche il giovanissimo. Oltre venti minuti di gioco e ilè già sullo 0-2. Dopo il possibile rigore negato alla, i biancocelesti vanno sotto di due reti con il gol di. Splendidacoordinata dacon quest’ultimo che la scodella per vie centrali al compagno:si coordina e col destrol’angolino basso per lo 0-2. SportFace.

