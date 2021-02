Lazio-Bayern Monaco | Flick | “Felici di quanto fatto Ecco la chiave tattica del match di stasera”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) I bavaresi hanno strapazzato i capitolini.1-4, goleada dei bavaresi all’Olimpico:batte Inzaghi e sogna il bis in Champions LeagueIlstacca il pass per i quarti di finale di Champions League in seguito alla convincente vittoria ottenuta contro ladi Simone Inzaghi. Il, mai in discussione e gestito egregiamente dalla franchigia tedesca, ha lasciato molto soddisil tecnico Hans-Dieterche ha così parlato nel corso della rituale conferenza stampa post partita., Lucas Leiva: “Non è solo colpa di Musacchio, siamo davvero amareggiati”"Tutti hanno soddisle aspettative ...