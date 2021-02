L’attore francese Gerard Depardieu è stato incriminato per un’accusa di stupro (Di martedì 23 febbraio 2021) risalente al 2018. Lo ha scritto Agence-France Presse citando fonti giudiziarie, specificando che l’incriminazione risale a due mesi fa. Depardieu ha 72 anni ed è uno degli attori francesi Leggi su ilpost (Di martedì 23 febbraio 2021) risalente al 2018. Lo ha scritto Agence-France Presse citando fonti giudiziarie, specificando che l’incriminazione risale a due mesi fa.ha 72 anni ed è uno degli attori francesi

