L' Atari Hotel a Las Vegas | sogno o siam desti! di ogni gamer

(Di martedì 23 febbraio 2021) Chi l'avrebbe mai detto, tra una partita di Pac-Man e una a The Great Giana Sisters, che un giorno il avremmo potuto dormire in un? L'annuncio della catena di alberghi ispirata alla console era arrivato all'inizio del 2020, ora sappiamo che l'di Las, realizzato da GSD Group con lo studio di architettura Gensler su licenza ufficiale, aprirà nel 2022. Le location successive dovrebbero essere Phoenix, Chicago, Denver, San Francisco, San Jose e Seattle.s Exterior Front Entrance.pngLasrenderings/GenslerLa domanda è legittima, ma chi vorrebbe dormire in un albergo a forma di logo? Tutti, ...

Un'esperienza retrò che fa immergere il visitatore in un ambiente super moderno e tecnologicamente all'avanguardia. È quello che promettono di far vivere gli, nuovo progetto a cui sta lavorando la famosa casa produttrice di videogiochi con una importante società di costruzioni. Il risultato di questa collaborazione sarà l'apertura di vari ...