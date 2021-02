“L’Atalanta non è una favola, può far male al Real”: parola di Domenghini (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Real Madrid è la storia del calcio, il club che ha vinto più di tutti, 13 Coppe dei Campioni/Champions League. Come ha fatto la storia, negli anni Sessanta, l’Inter di Helenio Herrera, che 45 anni fa ha incontrato e battuto due volte gli spagnoli, 1-0 in casa il 15 febbraio 1967 e 2-0 al ritorno il 1° marzo 1967 e in entrambi i casi era in campo il bergamasco Angelo Domenghini. Che ora ci dà qualche dritta per riuscire a fermare questo Real. E vota la fiducia ai nerazzurri bergamaschi, con cui ha vinto una Coppa Italia nel 1963, segnando tre gol. Domenghini, solo a sentire il nome Real Madrid vengono i brividi: servirà un’impresa alL’Atalanta? “Ma no, L’Atalanta ha un organico che può fare male al Real”. Eh, detto così sembra ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) IlMadrid è la storia del calcio, il club che ha vinto più di tutti, 13 Coppe dei Campioni/Champions League. Come ha fatto la storia, negli anni Sessanta, l’Inter di Helenio Herrera, che 45 anni fa ha incontrato e battuto due volte gli spagnoli, 1-0 in casa il 15 febbraio 1967 e 2-0 al ritorno il 1° marzo 1967 e in entrambi i casi era in campo il bergamasco Angelo. Che ora ci dà qualche dritta per riuscire a fermare questo. E vota la fiducia ai nerazzurri bergamaschi, con cui ha vinto una Coppa Italia nel 1963, segnando tre gol., solo a sentire il nomeMadrid vengono i brividi: servirà un’impresa al? “Ma no,ha un organico che può fareal”. Eh, detto così sembra ...

